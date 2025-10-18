Miles de detenidos optan por trabajo comunitario: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que más de 2 mil 300 personas han cumplido sanciones mediante trabajo comunitario dentro del esquema de justicia cívica municipal, con el objetivo de reducir la reincidencia y fortalecer la recuperación de espacios públicos.

El funcionario explicó que, a través del tamizaje aplicado a los infractores, se busca identificar los factores individuales que inciden en las faltas administrativas, con el fin de canalizar a las personas hacia acciones correctivas y terapias grupales.

"Estamos canalizando no solamente un tema de trabajo a favor de la comunidad, sino también a terapias para el control de la ira y las adicciones, lo que nos ha permitido reducir la reincidencia en más de un 33 por ciento", destacó.

Villa Gutiérrez señaló que semanalmente entre 20 y 30 infractores cumplen con las determinaciones del juez cívico, principalmente participando en los "Domingos de pilas" y otras actividades de limpieza y mejora urbana.

Agregó que la cantidad de detenciones por faltas administrativas ha disminuido significativamente: "En años anteriores llegamos a tener entre 11 mil y 12 mil detenciones, pero este año cerramos con cerca de 7 mil, lo que refleja el impacto positivo del nuevo modelo de justicia municipal".

El titular de la SSPC también indicó que la mayoría de las infracciones corresponden al consumo de bebidas alcohólicas, posesión o consumo menor de drogas, y escándalos en la vía pública, especialmente por ruido excesivo en colonias. En estos casos, los jueces cívicos promueven convenios y mediación vecinal como parte del proceso preventivo.

Finalmente, Villa Gutiérrez subrayó que la estrategia de justicia municipal busca evitar que faltas menores escalen hacia conductas violentas.