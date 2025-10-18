Detienen a dos jóvenes que traían armas y droga

Dos jóvenes, uno menor de edad, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que los detectaron con armas y droga, esto durante un operativo realizado en el municipio de Villa Hidalgo.

Los hechos tuvieron lugar en la localidad de San Lorenzo, perteneciente al mencionado municipio, en donde los agentes realizaban un recorrido de vigilancia y detectaron un automóvil Nissan Versa que circulaba en forma sospechosa, por lo que determinaron marcarle el alto al conductor.

Fue así que tuvieron contacto con los tripulantes, el conductor dijo llamarse Diego de 20 años de edad, mientras que su acompañante era un adolescente de 16 años.

En la revisión que realizaron en el auto, los policías estatales encontraron 8 dosis de “cristal”, dos armas de fuego, dos cargadores y 15 cartuchos útiles, por lo que procedieron a la detención de los jóvenes, a quienes se les leyeron sus derechos.

Posteriormente se les puso a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y de armas de fuego, a fin de que se les definiera su situación legal, además se les investiga por si pertenecen a algún grupo delictivo.