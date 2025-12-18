Motociclista resulta herido tras choque con tráiler
Los hechos se registraron en Avenida Industrias y el Eje 116 en la Zona Industrial
Un motociclista resulta lesionado al impactar con tráiler en Avenida Industrias y el Eje 116 en la Zona Industrial. Los hechos se suscitaron antes de las 23:00 horas del día miércoles.
En la zona, un tráiler le corta la circulación al motociclista sobre el Eje 116, al incorporarse a la avenida.
Al sitio, arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes lo trasladan a la clínica 50 del IMSS. Elementos de la Guardia Civil División Caminos toman conocimiento.
Chofer fallece quemado al incendiarse tráiler
Transportaba madera por la carretera ´57, en el tramo Matehuala-El Huizache
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Motociclista resulta herido tras choque con tráiler
Redacción
Los hechos se registraron en Avenida Industrias y el Eje 116 en la Zona Industrial