Seguridad

Motociclista resulta herido tras choque con tráiler

Los hechos se registraron en Avenida Industrias y el Eje 116 en la Zona Industrial

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 01:22 p.m.
A
Motociclista resulta herido tras choque con tráiler

Un motociclista resulta lesionado al impactar con tráiler en Avenida Industrias y el Eje 116 en la Zona Industrial. Los hechos se suscitaron antes de las 23:00 horas del día miércoles.

En la zona, un tráiler le corta la circulación al motociclista sobre el Eje 116, al incorporarse a la avenida.

Al sitio, arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes lo trasladan a la clínica 50 del IMSS. Elementos de la Guardia Civil División Caminos toman conocimiento.

Chofer fallece quemado al incendiarse tráiler

Transportaba madera por la carretera ´57, en el tramo Matehuala-El Huizache

SLP

Redacción

Los hechos se registraron en Avenida Industrias y el Eje 116 en la Zona Industrial

