Motociclista resulta herido tras choque con tráiler

Un motociclista resulta lesionado al impactar con tráiler en Avenida Industrias y el Eje 116 en la Zona Industrial. Los hechos se suscitaron antes de las 23:00 horas del día miércoles.

En la zona, un tráiler le corta la circulación al motociclista sobre el Eje 116, al incorporarse a la avenida.

Al sitio, arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes lo trasladan a la clínica 50 del IMSS. Elementos de la Guardia Civil División Caminos toman conocimiento.

