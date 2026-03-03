Motociclista resulta lesionado en alcance sobre la 57

Un joven motociclista resultó con diversos golpes la mañana de este martes, luego de chocar por alcance contra un automóvil cuando circulaba sobre los carriles centrales de la Carretera Federal 57.

El accidente se registró antes de las 08:00 horas, cuando el conductor de la motocicleta se desplazaba con dirección al Distribuidor Juárez. Metros antes del puente Seminario, impactó por alcance contra un vehículo Nissan color rojo.

Tras el golpe, el motociclista cayó sobre el asfalto y su unidad quedó invadiendo el carril izquierdo y el carril central, lo que generó momentánea afectación a la circulación.

Autoridades acudieron al sitio para atender al lesionado y tomar conocimiento de los hechos, mientras se restablecía el flujo vehicular en la zona.

