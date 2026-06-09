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Motociclista se rompe una pierna en caída

Por Redacción

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista se rompe una pierna en caída
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      CIUDAD VALLES. -Dos hombres cayeron de una motocicleta sobre el camino que conecta a los ejidos San Miguel y Las Conchas.

      El percance sucedió durante la tarde del domingo, a inmediaciones del ejido San Miguel, en la zona cañera de Ciudad Valles.

      Benigno Rangel Hernández, de 30 años de edad, y Plácido Hernández Hernández, de 23 años, vecinos de ese mismo sector, viajaban en una motocicleta cuando sufrieron el accidente.

      El primero sufrió una probable fractura en una pierna y ya no pudo levantarse. El más joven se desvaneció y posteriormente despertó, pero quedó desorientado.

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      Ambos fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja, quienes los trasladaron a la clínica del Seguro Social.

      Sobre las causas del accidente, se presume que fueron el exceso de velocidad y la falta de precaución.

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