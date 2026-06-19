Muere albañil en obra del Bienestar en Valles

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Un albañil falleció por causas hasta el momento desconocidas en el predio donde se construyen los condominios del programa Bienestar en Ciudad Valles.

Fue la tarde de este jueves cuando una mujer que pasaba por la calle que atraviesa la colonia Estrella y conecta con las colonias Troncones y Vista Hermosa vio a un hombre tirado a la intemperie, en el predio donde se construyen los edificios del programa Viviendas para el Bienestar.

A esa hora, el termómetro marcaba más de 40 grados centígrados, con una sensación térmica cercana a los 50 grados, y al ver que no se movía, hizo un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Poco después llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisarlo descubrieron que había fallecido, probablemente desde horas antes, pues el cuerpo ya presentaba rigidez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El occiso laboraba como albañil y fue identificado como Mario González Hernández. Tenía aproximadamente 45 años de edad y era originario de Tepepa, Hidalgo.

Sus compañeros, aparentemente alcoholizados, no querían que nadie se acercara al cuerpo; incluso agredieron verbalmente a los paramédicos. Tampoco proporcionaron información y solicitaron la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), argumentando que se trataba de una obra federal.