Muere hombre apuñalado en riña de pareja

Un hombre perdió la vida este domingo tras ser herido con arma blanca durante un hecho de violencia intrafamiliar registrado en el Fraccionamiento Español.

El reporte se realizó alrededor de las 11:00 horas al número de emergencia 911, alertando sobre una persona lesionada en la calle Covadonga. Al llegar al sitio, las autoridades encontraron a un hombre de 32 años con heridas provocadas por un objeto punzocortante.

De acuerdo con la versión del propio lesionado, sostuvo una discusión con su pareja y, bajo los efectos del alcohol, fue atacado con un cuchillo por la mujer, de aproximadamente 25 años.

Paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos acudieron al lugar y trasladaron de urgencia al herido al Hospital Central, donde minutos después se confirmó su fallecimiento.

