Mujer es asesinada a balazos en una tienda de Tamuín

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TAMUÍN.- Una mujer que se encontraba dentro de una tienda de abarrotes del ejido Antiguo Tamuín, fue baleada la tarde de este lunes y falleció en el trayecto a un hospital.

Por el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, sólo se informó que cerca de las dos de la tarde se encontraba en la tienda denominada El Almendro, ubicada a la orilla de la carretera estatal Tamuín-San Vicente, cuando llegaron civiles armados y le dispararon de corta distancia.

Vecinos del sector escucharon las detonaciones de arma de fuego e hicieron varios reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1 para reportar el hecho.

Poco después al sitio de los hechos llegaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamuín, quienes encontraron a la mujer aún con signos vitales, por lo que solicitaron apoyo a los Bomberos Voluntarios.

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Éstos trasladaron a la mujer al Hospital Básico Comunitario para que recibiera atención médica, pero por desgracia en el trayecto perdió la vida.

De momento las autoridades no obtuvieron información sobre los responsables del ataque, aunque la Fiscalía General del Estado inició ya las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.