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Seguridad

Par de rijosos son capturados en Soledad

Por Redacción

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Par de rijosos son capturados en Soledad

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntas amenazas y agresión, y a otro por presuntos daños. Los arrestos se realizaron en atención a reportes ciudadanos.

En un caso, los agentes municipales se presentaron en la calle Paseo de los Álamos, en la colonia Puerta Real, donde una mujer indicó que un individuo la golpeó y amenazó a ella y a su familia; en el lugar fue ubicado el reportado, quien después de ser entrevistado se identificó como Leonardo "N" de 28 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otra parte, en la calle González Ortega, en la colonia San Antonio, fue detectado quien dijo llamarse Mauro "N", quien fue denunciado por un habitante de la zona, a quien presuntamente agredió físicamente y causó daños a su camioneta, pidiendo proceder legalmente en su contra.

A ambos se les informó que serían detenidos por presuntas amenazas, agresión y daños, respectivamente, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirán el proceso correspondiente.

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