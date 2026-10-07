Pasajero sufre fractura al caer de un camión

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CIUDAD VALLES.- Un hombre que pretendía bajar de un autobús urbano sufrió una aparatosa caída y resultó lesionado en la Carretera al Ingenio.

La mañana de este martes, los brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) le brindaron auxilio a Rodolfo Vanegas, de 41 años de edad, vecino de la colonia Doctor Márquez.

Esta persona viajaba en el autobús urbano número 32, de la ruta Santa Rosa-Universidad, y solicitó bajar frente a la entrada a la colonia Márquez.

Pero al encontrarse a la altura de la puerta trasera, el autobús abrió la puerta antes de detenerse y, cuando bajó a la cinta asfáltica, hizo un movimiento brusco que provocó que perdiera el equilibrio, cayera por las escaleras y fuera a dar al suelo.

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El hombre sentía mucho dolor en el hombro izquierdo y por eso permaneció tendido hasta que llegaron los socorristas, quienes descubrieron que tenía una probable fractura.

Mientras tanto, el chofer llamó al área jurídica de su empresa y un representante solicitó el traslado del pasajero a una clínica particular. Del incidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; sin embargo, los involucrados iban a llegar a un acuerdo.