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Seguridad

Procesan a sujeto por transportar armas de fuego por la Carr. ´80

Por Redacción

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Procesan a sujeto por transportar armas de fuego por la Carr. ´80
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      En audiencia inicial, luego de calificar de legal la detención de Salomón "N", el juez de Control lo vinculó a proceso, tras la imputación de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, por su probable participación en los delitos de transporte de armas de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, con agravante.

      El juez, además, le impuso a Salomón "N" la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que deberá cumplir en el Centro de Readaptación Social conocido como "La Pila", los dos meses de plazo que fijó para el cierre de la investigación complementaria

      Al realizar actos de investigación sobre la carretera federal 80, en su tramo El Huizache-Ciudad del Maíz, a la altura de la localidad El Custodio, municipio de Ciudad del Maíz, elementos de la Policía Federal Ministerial atendieron al conductor de una camioneta que detuvo su marcha para denunciar que uno de los pasajeros viajaba con una actitud sospechosa.

      Al hacer una revisión, las autoridades detuvieron al ahora imputado al asegurarle cinco armas de fuego tipo pistola, tres cargadores y mil 215 cartuchos útiles de diversos calibres, distribuidos en cajas, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

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      El sujeto fue remitido ante el juez federal quien determinó vincularlo a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva y dio dos meses para investigaciones complementarias. 

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