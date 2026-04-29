Protección Civil atiende volcadura cerca de Villantigua

La Dirección de Protección Civil de la capital informó que personal operativo brindó atención a una persona que resultó lesionada tras la volcadura de un tracto corto, registrada sobre Anillo Periférico, a la altura de Villantigua.

En el lugar se llevaron a cabo labores de auxilio y atención prehospitalaria, así como acciones para garantizar la seguridad vial en la zona.

Se exhorta a la población a conducir con precaución, respetar los señalamientos y permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia.

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