Reportan desaparición de siete electricistas en Matehuala

Familiares de 7 hombres originarios de Cárdenas, San Luis Potosí han denunciado mediante redes sociales la desaparición de sus familiares que se encontraban trabajando presuntamente en el municipio de Matehuala.

Según la información que ha sido compartida por las familias, en la última semana los 7 jóvenes se encontraban desarrollando labores de electricidad en el municipio de Matehuala, y mantenían comunicación con sus familias situadas en Cárdenas, no obstante, el último contacto ocurrió la mañana del sábado y desde entonces no se sabe nada de ellos.

Según ha trascendido, una tercera persona alertó a los familiares de una posible privación de la libertad, aunque de momento no hay mayor información, ni tampoco tienen indicios de su paradero.

Los siete desaparecidos han sido identificados como:

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-Ángel Daniel Pérez López

-Miguel Ángel Pérez Olivo

-Jaciel Zapata García

-Omar Godoy Galván

-Said Hernán Olvera

-Celso López González

-Macario Torres Castillo

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Las autoridades no han emitido ningún tipo de información, ni tampoco se han publicado fichas de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas o de la Fiscalía.

LA FGE INVESTIGA

Luego de recibir denuncia por la no localización de siete personas en el municipio de Matehuala, agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGESLP) iniciaron las indagatorias correspondientes en el municipio de Matehuala, lugar donde se rompió el contacto con los desaparecidos el pasado 21 de marzo.

A este operativo de búsqueda, encabezado por la Policía de Métodos de Investigación de la FGESLP y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), se suman 520 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil Estatal, apoyados por vehículos tierra y aire.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ya contactó a las familias de los 7 desaparecidos, a quienes dio acceso al fondo de ayuda de alimentos y hospedaje en Matehuala, así como asesoría y acompañamiento jurídico para presentar denuncias ante esta institución.

De acuerdo con los reportes, las personas no localizadas son electricistas originarios del municipio Cárdenas, que fueron reportados como desaparecidos tras perder contacto con sus familias el sábado 21 de marzo, después de una jornada laboral en distintos puntos del altiplano potosino.