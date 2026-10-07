Rescatan cuerpo de adolescente ahogado en Ébano

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ÉBANO.-Después de aproximadamente 48 horas de una intensa búsqueda, la tarde de este martes fue localizado sin vida Edwin José, el adolescente de 16 años de edad que se encontraba desaparecido en la laguna La Marland.

Fue alrededor de las 16:00 horas de este martes, cuando los grupos de rescate que participaban en el operativo lograron localizar el cuerpo del menor estudiante, poniendo fin a dos días de labores ininterrumpidas en las que participaron rescatistas de diferentes regiones de San Luis Potosí y del vecino estado de Tamaulipas.

Edwin desapareció la tarde del domingo 4 de octubre, luego de que la panga en la que se encontraba junto con dos amigos volcó aproximadamente a un kilómetro de la orilla de la laguna, ubicada a la altura del cerro de La Pez.

Sus dos acompañantes consiguieron ponerse a salvo, pero Edwin no logró salir a la superficie, por lo que de inmediato comenzó una movilización de cuerpos de emergencia, pescadores y habitantes de Ébano.

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Con el paso de las horas, el operativo creció considerablemente. A elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública de Ébano, se sumaron rescatistas procedentes de Ciudad Valles, Tamasopo y Rioverde, además de grupos especializados provenientes de Tamaulipas. Las labores se realizaron mediante buzos, binomios caninos, drones, recorridos a pie y más de 10 embarcaciones que recorrieron diferentes sectores de la laguna.

Entre los participantes estuvieron buzos de la comunidad El Jabalí, perteneciente a Ciudad Fernández, así como integrantes de la escuela de buceo de la Media Luna. También participaron la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Tampico, ERCED, CIPAR, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Delegación Ébano, Pescadores de Corazón y numerosos voluntarios.

La búsqueda generó además una importante muestra de solidaridad entre la población. Habitantes, pescadores y empresarios aportaron alimentos, combustible y otros recursos para apoyar a quienes permanecieron durante horas trabajando en la zona.

Tras el hallazgo, las autoridades correspondientes realizarían las diligencias para el levantamiento del cuerpo y los procedimientos legales, para posteriormente entregarlo a sus familiares.

El adolescente ahora occiso, Edwin José Valdez Vázquez de 16 años de edad, era estudiante del Colegio de Bachilleres número 15 de Ébano, sus compañeros y personal del plantel emitieron sus condolencias a la familia lamentando el fallecimiento del joven.