Riña en Abastos: corretean a policías y lesionan a uno (videos)

Una riña en la calle Tercera Oriente del Mercado de Abastos terminó con tres personas detenidas y un agente de la Guardia Civil Estatal lesionado.

De acuerdo con los reportes preliminares, la pelea inició entre particulares y escaló cuando arribaron los policías para intervenir. En medio de la tensión, cargadores del lugar —diableros— se confrontaron con los uniformados.

Durante el intercambio, un elemento estatal resultó herido y fue trasladado por sus compañeros a la Clínica 50 para recibir atención médica.

El hecho quedó grabado en video y muestra momentos de desorden en plena zona comercial. Las autoridades confirmaron la detención de tres personas presuntamente involucradas en los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Riña en el Mercado de Abastos terminó al revés: cuando llegó la Guardia Civil, los diableros corretearon a los policías.



Un agente resultó lesionado y fue trasladado a la Clínica 50. El momento quedó grabado en video. https://t.co/1zxC1mJbY1 pic.twitter.com/IoB9nXe0N7 — Pulso Online (@pulso_mx) February 11, 2026

#Entérate | La riña de esta mañana en el Mercado de Abastos de #SLP terminó con tres personas detenidas y un agente de la GCE lesionado.

Toda la información: ??https://t.co/1zxC1mJbY1 pic.twitter.com/Dh7Ezi5xB2 — Pulso Online (@pulso_mx) February 11, 2026

Se espera que en las próximas horas se informe su situación legal y el estado de salud actualizado del agente.