ALFREDO ¡DEJA LA SOLTERÍA!

ALFREDO ¡DEJA LA SOLTERÍA!

Seguridad

Riña en Abastos: corretean a policías y lesionan a uno (videos)

También se informa de tres detenidos tras el altercado con cargadores

Por Redacción

Febrero 11, 2026 11:15 a.m.
A
Riña en Abastos: corretean a policías y lesionan a uno (videos)

Una riña en la calle Tercera Oriente del Mercado de Abastos terminó con tres personas detenidas y un agente de la Guardia Civil Estatal lesionado.

De acuerdo con los reportes preliminares, la pelea inició entre particulares y escaló cuando arribaron los policías para intervenir. En medio de la tensión, cargadores del lugar —diableros— se confrontaron con los uniformados.

Durante el intercambio, un elemento estatal resultó herido y fue trasladado por sus compañeros a la Clínica 50 para recibir atención médica.

El hecho quedó grabado en video y muestra momentos de desorden en plena zona comercial. Las autoridades confirmaron la detención de tres personas presuntamente involucradas en los hechos.

Se espera que en las próximas horas se informe su situación legal y el estado de salud actualizado del agente.

SLP

Redacción

También se informa de tres detenidos tras el altercado con cargadores

