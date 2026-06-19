Roban bloques de chatarra tras volcarse un tráiler

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Un tráiler que transportaba bloques de chatarra prensada sufrió aparatosa volcadura al circular por la carretera libre a Guadalajara, cerca de la comunidad de Pozuelos; ni tardos ni perezosos, los pobladores llegaron con camionetas para llevarse todo el material sin que nadie lo impidiera, aprovechando que las autoridades tardaron tres horas en llegar a tomar conocimiento.

El accidente se registró cerca de las 08:00 de la mañana de este jueves, cuando un tráiler Freghtliner con remolque tipo tolva cargado de chatarra, circulaba sobre la carretera a Guadalajara con dirección a esta ciudad.

Al llegar al kilómetro 25, cerca de la comunidad de Pozuelos, al salir de una curva el conductor perdió el control del volante para de esta forma volcar sobre su costado derecho quedando recargado sobre el talud del cerro y acabó atravesado interrumpiendo el tráfico vehicular de ambos sentidos.

Por suerte el conductor sólo resultó con algunos golpes leves y no fue necesario su traslado a un hospital.

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No obstante, los pobladores no tardaron en darse cuenta del accidente y llegaron al lugar con camionetas de distintas capacidades para llevarse los pesados bloques de chatarra y venderla por kilo, como pudieron los subieron a las unidades para retirarse y volver por más.

Los rapiñeros tuvieron mucho tiempo para apoderarse de la carga ya que los agentes de la Guardia Nacional llegaron al lugar tres horas después del percance y para entonces ya solamente estaba el tráiler volcado que presentó fuertes daños materiales.

Cientos de vehículos se quedaron varados durante horas hasta que se realizaron las maniobras de retiro del tráiler accidentado y los carriles se liberaron abriéndose a la circulación.