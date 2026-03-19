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Se estrella motociclista en patrulla sobre avenida Salk

Se informó que el joven resultó con una lesión en la pierna.

Por Redacción

Marzo 19, 2026 11:24 a.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó que atendieron un hecho de tránsito en avenida Salk próximo a Martínez de la Vega.

En esa zona, un motociclista impactó contra la parte posterior de una patrulla municipal, motivo por el que se le brindó asistencia de primeros auxilios.

Se informó que el joven resultó con una lesión en la pierna. 

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