Se estrella motociclista en patrulla sobre avenida Salk
Se informó que el joven resultó con una lesión en la pierna.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó que atendieron un hecho de tránsito en avenida Salk próximo a Martínez de la Vega.
En esa zona, un motociclista impactó contra la parte posterior de una patrulla municipal, motivo por el que se le brindó asistencia de primeros auxilios.
Se informó que el joven resultó con una lesión en la pierna.
Exhortan a los jóvenes a sumarse a la Policía Mpal.
El alcalde recibió una patrulla en la capital potosina
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Redacción
Se informó que el joven resultó con una lesión en la pierna.
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