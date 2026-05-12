Se vuelca un tráiler en la carretera Valles-Tampico
TAMUÍN. -Un tráiler cargado con rollos de aluminio se salió del camino y volcó en la carretera federal 70; el chofer resultó con lesiones leves.
En el kilómetro 42 de la carretera federal Valles-Tampico se registró la volcadura de un tráiler que transportaba rollos de aluminio.
Fue en el tramo Tamuín-Ébano donde el chofer, por motivos desconocidos, perdió el control de la unidad y se salió de la carretera.
La unidad terminó volcada sobre uno de sus costados, y el trailero resultó con lesiones que aparentemente no ponían en riesgo su vida.
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Al auxilio llegaron socorristas de los Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes le brindaron atención; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.
La unidad quedaría bajo resguardo de los oficiales de la Guardia Nacional, quienes solicitarían apoyo de una grúa para poder retirarla.
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