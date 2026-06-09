Sorprenden a ladrón robando en un negocio

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Fue detenido Leonardo "N", por estar presuntamente involucrado en el delito de robo a comercio, por oficiales de la Guardia Civil de Soledad.

La intervención se dio en atención a un reporte en el interior de un supermercado ubicado en la colonia Colorines, donde presuntamente esta persona habría intentado sustraer prendas de vestir sin realizar el pago correspondiente.

Debido a que el establecimiento afectado manifestó su deseo de proceder legalmente en contra del señalado, esta persona quedó detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso de mantener sus acciones de vigilancia en zonas comerciales del municipio para garantizar el orden y paz a los habitantes del municipio.

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