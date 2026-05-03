Sujeto violaba a una alumna en escuela primaria
Ya fue aprehendido por la Fiscalía y enviado ante el juez que lo requería
Un sujeto que presuntamente abusaba de una alumna en escuela primaria, en donde él también trabaja, fue detenido por la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada en concurso real con violación equiparada.
De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de una menor de 10 años, los hechos habrían ocurrido en un plantel educativo, donde la víctima manifestó haber sido agredida en diversas ocasiones por el ahora detenido de nombre Luis Ángel N. que realizaba labores en el lugar.
La menor refirió que el señalado la llevaba a un espacio aislado dentro de las instalaciones, donde presuntamente cometía actos de índole sexual en su contra.
Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada desarrolló las indagatorias correspondientes, integrando la carpeta de investigación con los datos de prueba necesarios, con los que un Juez de Control libró la orden de aprehensión por el delito de violación equiparada en concurso real con violación equiparada.
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Acciones de la autoridad y situación jurídica del detenido
Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron el mandamiento judicial en la calle América del Sur, en la colonia Simón Díaz, en la capital potosina.
El detenido fue trasladado al centro penitenciario de La Pila, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica en tiempo próximo.
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