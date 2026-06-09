Terrible muerte tuvo chofer de tráiler quemado

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MEXQUITIC. -Terrible muerte tuvo el chofer de un tráiler que circulaba por la carretera ´49 a Zacatecas, cuando chocó contra la contención metálica y el tractocamión empezó a arder sin que él pudiera ponerse a salvo hasta que las llamas lo alcanzaron sufriendo quemaduras que le causaron la muerte.

Fue la tarde de este lunes, cuando a la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona se reportó que había un tráiler quemándose a la altura del kilómetro 34 de la carretera a Zacatecas, cerca de la entrada a la comunidad Ranchería de Guadalupe.

Los agentes policiales se desplazaron al lugar y se percataron que sobre los carriles San Luis-Zacatecas estaba ardiendo el tractocamión de un tráiler con remolque tipo tolva, el cual había chocado también contra la contención metálica, derribando un tramo de la misma.

A causa del accidente se tuvo que implementar un cierre total de los carriles referidos en lo que se realizaban las maniobras de auxilio, paramédicos de los Servicios de Salud del municipio de Ahualulco llegaron a atender al chofer del tráiler pero se percataron ya había perdido la vida a causa de las quemaduras que sufrió en todo el cuerpo ya que quedó totalmente carbonizado.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos, en conjunto con los agentes policiales y el apoyo de una pipa con agua de Ahualulco, procedieron a combatir las llamas que aún estaban consumiendo el tractocamión a fin de rescatar el cuerpo del infortunado que estaba totalmente irreconocible.

La documentación de la unidad se quemó, al igual que cualquier identificación del chofer, por lo que de momento se ignoraba su identidad pero las autoridades buscaban contactar a la empresa dueña del tráiler para informar lo sucedido.

Al ser los primeros respondientes, los agentes municipales de Mexquitic acordonaron la zona hasta la llegada de elementos de la Guardia Nacional para que se hicieran cargo del accidente, por ahora se desconoce la causa de que la unidad empezara a quemarse.

Personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo del trailero, para ser llevado al Semele en donde se esperaba que acudieran los familiares a reclamarlo, en tanto se realizaban las diligencias legales ante el Ministerio Público.