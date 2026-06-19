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Tráiler ocasiona carambola en puente de Villa de Pozos

En la parte descendente el chofer no alcanzó a frenar y así se llevó cinco vehículos

Por Redacción

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Tráiler ocasiona carambola en puente de Villa de Pozos
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      Un tráiler cuyo conductor no pudo frenar a tiempo se llevó al menos cinco vehículos en la carretera a México, en el puente de Villa de Pozos, causando fuertes daños materiales pero por suerte no hubo personas lesionadas.

      Según los hechos, cerca de las once de la mañana de este jueves un tráiler con remolque tipo caja, de la empresa Reyna Toro, circulaba por los carriles centrales de la mencionada carretera en dirección a esta ciudad.

      Fue en el puente de Pozos, en donde al tomar la parte descendente el chofer no pudo frenar a tiempo y de esta forma se llevó cinco vehículos, quedando algunos prácticamente en pérdida total, incluso el mismo tráiler acabó destrozado de la parte frontal.

      Entre los vehículos afectados están una camioneta Dodge RAM color negro, una camioneta Honda sport, una camioneta Ford Duprduty , una camioneta Chevrolet Equinox color negro  y una camioneta Nissan Urvan de trasporte de personal .

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      Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil de Villa de Pozos, quienes prestaron ayuda a los ocupantes de los vehículos pero por suerte no presentaban lesiones físicas graves, algunos solamente crisis nerviosa .

      Los carriles centrales permanecieron cerrados por horas y elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades, aunque se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo a través de las aseguradoras.

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