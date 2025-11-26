Trailero se lleva autos y puesto ambulante en Ciudad Valles

Protección Civil Estatal informó que apoyó a Cuerpos de Emergencia en Ciudad Valles, tras el accidente de un tráiler en la carretera al Ingenio Plan de Ayala.

El conductor del tráiler se impactó contra vehículos y motocicletas estacionadas, así como un toldo y un puesto ambulante.

En el saldo, no hubo lesionados físicos, por lo que sólo se brindó apoyo a testigos con crisis nerviosa en el lugar.

La autoridad de tránsito correspondiente se hizo cargo del incidente, informó la CEPC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí