Trailero se lleva autos y puesto ambulante en Ciudad Valles
No se reportan lesionados, solo testigos con crisis nerviosa
Protección Civil Estatal informó que apoyó a Cuerpos de Emergencia en Ciudad Valles, tras el accidente de un tráiler en la carretera al Ingenio Plan de Ayala.
El conductor del tráiler se impactó contra vehículos y motocicletas estacionadas, así como un toldo y un puesto ambulante.
En el saldo, no hubo lesionados físicos, por lo que sólo se brindó apoyo a testigos con crisis nerviosa en el lugar.
La autoridad de tránsito correspondiente se hizo cargo del incidente, informó la CEPC.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Trailero resulta herido al volcar en la Carr. ´57
El conductor de un tráiler resultó lesionado luego de sufrir aparatosa volcadura cuando circulaba por la carretera a México, a la altura de la comunidad Fracción Sánchez, en el municipio de Santa Marí...
no te pierdas estas noticias
Trailero se lleva autos y puesto ambulante en Ciudad Valles
Redacción
No se reportan lesionados, solo testigos con crisis nerviosa
Arrestan a sujetos por extorsión a ejidatarios
Redacción
Los afectados se armaron de valor y los enfrentaron, llamando a la policía