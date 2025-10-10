Trailero resulta herido al volcar en la Carr. ‘57

El conductor de un tráiler resultó lesionado luego de sufrir aparatosa volcadura cuando circulaba por la carretera a México, a la altura de la comunidad Fracción Sánchez, en el municipio de Santa María del Río.

El hecho ocurrió la mañana de este jueves, cuando un tráiler color azul con remolque tipo caja, se desplazaba sobre la carretera federal ‘57, en el tramo de San Luis a Querétaro.

Fue en el kilómetro 165, en donde el conductor perdió el control del volante y así el tráiler chocó contra las barras de contención para finalmente volcar quedando sobre su costado izquierdo obstruyendo los carriles en su totalidad.

Paramédicos llegaron a prestarle ayuda al conductor, el cual fue trasladado a un hospital de la ciudad ya que presentaba lesiones de consideración.

Por su parte, oficiales de la Guardia Nacional abanderaron el lugar dando vialidad alterna, ya que la circulación se vio interrumpida hasta que retiraron el tráiler, que fue enviado a una pensión.

Los daños que presentó fueron considerables ya que la carrocería del tractor acabó inservible, así también el remolque sufrió destrozos.