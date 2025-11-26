Capturan a supuesto “narco”

CIUDAD VALLES.- Un presunto vendedor de droga fue capturado por agentes de la Guardia Civil Estatal que le encontraron decenas de dosis, en especial de marihuana, además de catorce ponchallantas de los que utilizan los delincuentes para dañar las llantas de las patrullas.

Según los hechos, los agentes policiales realizaban patrullajes de seguridad por calles de la colonia El Porvenir, en el municipio de Ciudad Valles, en donde detectaron a un joven que viajaba en forma sospechosa a bordo de un automóvil Honda Civic de color gris, por lo que determinaron marcarle el alto.

El joven se identificó con el nombre de Jorge “N” de 21 años de edad, a quien le realizaron una revisión y en el carro le encontraron 51 bolsas con marihuana, 20 dosis de “crack”, ocho cigarrillos de marihuana, y los 14 artefactos metálicos utilizados para dañar los neumáticos de los vehículos.

Ante esto se procedió a realizar su detención para su puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, además también se le investiga si pertenece a algún grupo delictivo.

Tanto la droga como el carro en que andaba también fueron consignados ante las autoridades en donde se iniciaron las indagaciones.