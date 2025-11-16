logo pulso
Seguridad

Tras acuerdo con Guanajuato, SLP detiene a integrantes de grupos criminales

Las acciones en Villa de Reyes y Ocampo muestran la efectividad del acuerdo de seguridad con Guanajuato

Por Rubén Pacheco

Noviembre 16, 2025 12:28 p.m.
A
Desde que se firmó en agosto pasado el acuerdo de seguridad con el estado de Guanajuato a la actualidad, se han obtenido resultados favorables como la desarticulación de una célula delictiva del municipio guanajuatense San Felipe que operaba en San Luis Potosí, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Reconoció que, en el municipio de Villa de Reyes se han realizado detenciones, operativos, seguimiento e investigaciones, dado que existe "algo" de actividad criminal procedente de Guanajuato o de Ojuelos, Jalisco.

Añadió que también se logró desarticular otra célula delincuencial dedicada al robo de autotransporte y la aprehensión de una persona en el municipio de Ocampo, debido a que portaba un arma larga.

"El haber fortalecido nosotros el espacio, el área ha dado buenos resultados y esperamos seguirlos teniendo. A lo mejor no en las detenciones, sino en evitar que haya delitos", complementó.

SLP

Rubén Pacheco

Las acciones en Villa de Reyes y Ocampo muestran la efectividad del acuerdo de seguridad con Guanajuato

