Recuperan cuatro vehículos robados

Elementos de la Guardia Civil Estatal y su División Caminos, continúan con patrulajes de seguridad en la prevención de hechos ilícitos, así como la recuperación de unidades con reporte de robo.

Mediante recorridos de sobrevigilancia en todo el Estado, se lograron ubicar cuatro unidades motoras, el primero de ellos en el ejido El Serranito, en Tamasopo, siendo un vehículo Toyota Highlander, en color blanco que al ser consultado para conocer su estatus legal arrojó que tenía reporte sin violencia el 25 de julio de este año en el municipio de Villa de Juárez.

En el fraccionamiento San Andrés, en Soledad, se recuperó un tractocamión Freightliner, modelo 2008 en color blanco, con reporte de robo con violencia el pasado día trece de este mes en la misma zona.

De igual manera, los uniformados estatales aseguraron un vehículo Honda Civic, modelo 1998, color gris, que tenía reporte de robo sin violencia el día 13 en la colonia San Francisco, en Soledad, recuperado en la misma colonia del robo.

Por último, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Santa María del Río, fue recuperada una motocicleta Itálika en color rojo con negro, modelo 2024 con reporte de robo sin violencia del 24 de septiembre en barrio El Calvario, en Villa de Reyes.

Todos los vehículos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de que sean devueltos a sus legítimos propietarios y que se continúe con las investigaciones.