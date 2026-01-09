logo pulso
Seguridad

Tren embiste a camioneta en cruce de Ciudad Valles

El conductor intentó ganarle el paso y abandonó la unidad tras el impacto. No hay lesionados

Por Huasteca Hoy

Enero 09, 2026 08:06 a.m.
A
Tren embiste a camioneta en cruce de Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Una camioneta fue embestida por un tren al intentar cruzar las vías sin precaución en la colonia Florida, en Ciudad Valles, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de la medianoche del jueves, cuando al sistema de emergencias 911 se reportó que una camioneta había sido impactada por el tren en la calle Héroes de Nacozari, a una cuadra de las instalaciones de Pemex.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil Municipal y policías municipales, quienes localizaron una camioneta Ford Escape color guinda, de procedencia extranjera, sin ocupantes.

La unidad se encontraba abandonada junto a las vías, por lo que no fue posible ubicar al conductor. El maquinista detuvo la marcha del tren y explicó a las autoridades que el vehículo intentó cruzar sin las debidas precauciones, lo que provocó la colisión.

La camioneta fue asegurada por la Policía Municipal y sería puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

SLP

Huasteca Hoy

El conductor intentó ganarle el paso y abandonó la unidad tras el impacto. No hay lesionados

