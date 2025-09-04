A balazos asesinan a hombre en Rioverde
El pistolero se le acercó y le disparó; en las calle Morelos casi esquina con Mier y Terán
RIOVERDE.- Un hombre pierde la vida de dos balazos, en la calle Morelos. Los hechos se registraron la tarde de ayer en la calle Morelos casi esquina con Mier y Terán, cuando un hombre caminaba, un sujeto se le acercó y le disparó, el cuerpo del infortunado quedó afuera de un negocio de una farmacia.
El presunto responsable huyó con rumbo desconocido, al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal a bordo de la unidad 237 quienes acordonaron el área.
Minutos más tarde, acudieron personal de Servicios Periciales quienes levantaron el cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Legista para realizar la necropsia de Ley.
no te pierdas estas noticias
Taxista provoca accidente vial en Av. Universidad
Redacción
Impactó por alcance a un auto Chevy, éste se proyectó contra un camión urbano
A balazos asesinan a hombre en Rioverde
Redacción
El pistolero se le acercó y le disparó; en las calle Morelos casi esquina con Mier y Terán