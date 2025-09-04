logo pulso
A balazos asesinan a hombre en Rioverde

El pistolero se le acercó y le disparó; en las calle Morelos casi esquina con Mier y Terán

Por Redacción

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
A balazos asesinan a hombre en Rioverde

RIOVERDE.- Un hombre pierde la vida de dos balazos, en la calle Morelos.   Los hechos se registraron la tarde de ayer en la calle Morelos casi esquina con Mier y Terán, cuando un hombre caminaba, un sujeto se le acercó y le disparó, el cuerpo del infortunado quedó afuera de un negocio de una farmacia.

El presunto responsable huyó con rumbo desconocido, al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal a bordo de la unidad 237 quienes acordonaron el área.

Minutos más tarde, acudieron personal de Servicios Periciales quienes levantaron el cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Legista para realizar la necropsia de Ley.

