Un lesionado en choque en la colonia Progreso

Un accidente vehicular se registró en el cruce del Camino al Aguaje y la avenida Salk, en la colonia Progreso, donde una persona resultó lesionada.

El reporte se realizó a las 08:30 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Onix le cortó la circulación a una camioneta Dodge color gris al incorporarse a la avenida Salk.

La camioneta, que circulaba sobre dicha vialidad, perdió el control tras el impacto y terminó ingresando a una pastelería.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a una persona en el lugar, mientras peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal tomaron conocimiento del hecho.

