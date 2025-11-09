Un lesionado en choque en la colonia Progreso
La camioneta perdió el control y terminó ingresando a una pastelería tras la colisión
Un accidente vehicular se registró en el cruce del Camino al Aguaje y la avenida Salk, en la colonia Progreso, donde una persona resultó lesionada.
El reporte se realizó a las 08:30 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Onix le cortó la circulación a una camioneta Dodge color gris al incorporarse a la avenida Salk.
La camioneta, que circulaba sobre dicha vialidad, perdió el control tras el impacto y terminó ingresando a una pastelería.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a una persona en el lugar, mientras peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal tomaron conocimiento del hecho.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Un lesionado en choque en la colonia Progreso
Redacción
La camioneta perdió el control y terminó ingresando a una pastelería tras la colisión
Choque y volcadura en el circuito Potosí deja solo daños materiales
Pulso Online
Una Nissan chocó contra el muro y provocó la volcadura de una Toyota Avanza
Choca camioneta contra pastelería tras percance vial en la colonia Progreso
Pulso Online
Un Chevrolet Onix cortó la circulación a una camioneta Dodge que terminó impactada dentro de una pastelería