Muere un bebé a causa de una caída

AQUISMÓN.- Un bebé de seis meses de edad perdió la vida a consecuencia de una caída ocurrida en el municipio de Tampamolón.

La noche del pasado viernes, personal del Hospital Básico Comunitario de Aquismón notificó a la Fiscalía General del Estado sobre el fallecimiento del menor, quien presentaba una lesión en la cabeza.

De acuerdo con la información, el niño pertenecía a una familia originaria de Tampamolón. Horas antes había sufrido una caída accidental, golpeándose la cabeza, lo que provocó que quedara inconsciente.

Sus familiares lo trasladaron de inmediato al Hospital Básico de Aquismón, donde los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales y que nada podía hacerse para salvarlo.

El bebé presentaba heridas superficiales en la frente.

Sin embargo, la Fiscalía determinó que el golpe le ocasionó complicaciones internas que derivaron en asfixia por broncoaspiración, lo que finalmente provocó su fallecimiento.