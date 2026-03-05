logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE "EL VALOR DE LOS OBJETOS"

Fotogalería

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE "EL VALOR DE LOS OBJETOS"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece

Autoridades realizaron maniobras para retirar el vehículo y comenzaron las investigaciones

Por Redacción

Marzo 05, 2026 10:23 a.m.
A
Foto: Captura de video

Foto: Captura de video

Un tráiler cayó desde lo alto de un puente de carretera 57 y el Eje 128 de la Zona Industrial.

La pesada unidad quedó completamente destrozado y del conductor no se sabe nada.

El reporte fue este jueves a la 01:30 horas y al sitio arribaron autoridades de la Guardia NacionalGuardia Civil Estatal y el Cuerpo de Bomberos.

Tras maniobras para el retiro del vehículo, se tomó conocimiento del hecho para las investigaciones correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

La unidad se habría quedado sin frenos en una curva; Guardia Nacional resguardó la zona para evitar rapiña

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece
Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece

Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece

SLP

Redacción

Autoridades realizaron maniobras para retirar el vehículo y comenzaron las investigaciones

Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57
Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57

SLP

Redacción

La unidad se habría quedado sin frenos en una curva; Guardia Nacional resguardó la zona para evitar rapiña

Motociclista invade carril y se impacta de frente contra transporte colectivo
Motociclista invade carril y se impacta de frente contra transporte colectivo

Motociclista invade carril y se impacta de frente contra transporte colectivo

SLP

Huasteca Hoy

El cobrador de una tienda departamental resultó lesionado en accidente ocurrido en la carretera La Pila–Ciudad Valles

Se pasa el rojo y provoca choque en el Distribuidor Vial
Se pasa el rojo y provoca choque en el Distribuidor Vial

Se pasa el rojo y provoca choque en el Distribuidor Vial

SLP

Huasteca Hoy

Cinco personas resultan con golpes leves tras el impacto entre un Tsuru y un Sentra en el bulevar México-Laredo