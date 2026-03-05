Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece

Un tráiler cayó desde lo alto de un puente de carretera 57 y el Eje 128 de la Zona Industrial.

La pesada unidad quedó completamente destrozado y del conductor no se sabe nada.

El reporte fue este jueves a la 01:30 horas y al sitio arribaron autoridades de la Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal y el Cuerpo de Bomberos.

Tras maniobras para el retiro del vehículo, se tomó conocimiento del hecho para las investigaciones correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

?? | Un tráiler cayó desde puente de carretera 57, a la altura del Eje 128 de la Zona Industrial; del chofer no se sabe nada.

Más información: ??https://t.co/d1ktVTqOph pic.twitter.com/orYgWDGDGs — Pulso Online (@pulso_mx) March 5, 2026