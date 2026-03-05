Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece
Autoridades realizaron maniobras para retirar el vehículo y comenzaron las investigaciones
Un tráiler cayó desde lo alto de un puente de carretera 57 y el Eje 128 de la Zona Industrial.
La pesada unidad quedó completamente destrozado y del conductor no se sabe nada.
El reporte fue este jueves a la 01:30 horas y al sitio arribaron autoridades de la Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal y el Cuerpo de Bomberos.
Tras maniobras para el retiro del vehículo, se tomó conocimiento del hecho para las investigaciones correspondientes.
Tráiler cargado con mayonesa vuelca en la 57
La unidad se habría quedado sin frenos en una curva; Guardia Nacional resguardó la zona para evitar rapiña
