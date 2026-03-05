Se pasa el rojo y provoca choque en el Distribuidor Vial

CIUDAD VALLES. El conductor de un Nissan Tsuru que presuntamente ignoró la luz roja de un semáforo provocó un choque contra un automóvil de modelo reciente en el bulevar México-Laredo, accidente que dejó cinco personas con lesiones leves.

El percance ocurrió la noche del miércoles en el cruce del bulevar con la avenida Universidad, punto conocido como Distribuidor Vial.

De acuerdo con la información recabada, el conductor del Nissan Tsuru circulaba sobre el bulevar en dirección de sur a norte, pero al llegar al cruce no se detuvo pese a que el semáforo marcaba rojo, impactando contra el costado izquierdo de un Nissan Sentra blanco, modelo reciente, conducido por un joven que intentaba cruzar la vialidad.

En ese momento pasaban por el lugar brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes se detuvieron para auxiliar a los ocupantes de ambos vehículos.

En el Tsuru viajaban tres adultos y un menor de edad, mientras que en el Sentra solo iba el conductor. Todos resultaron con golpes leves, aunque ninguno aceptó ser trasladado a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes permanecieron en el lugar mientras los conductores buscaban llegar a un acuerdo sobre los daños.