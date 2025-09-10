logo pulso
Video | Captan robo en "Enchingaquil" de avenida Cuauhtémoc

El robo ocurrió la madrugada del 5 de septiembre en la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con 18 de Marzo, sin presencia policiaca

Por Redacción

Septiembre 10, 2025 08:45 a.m.
A
Video | Captan robo en Enchingaquil de avenida Cuauhtémoc

En la madrugada del pasado 5 de septiembre, el local de comida rápida "Enchingaquil", ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con 18 de Marzo, en la colonia Vista Hermosa, fue víctima de un robo perpetrado con total impunidad.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 04:30 de la mañana un hombre ingresó sin obstáculos al establecimiento, situado dentro de una plaza comercial, y sustrajo diversos objetos de valor.

El atraco se llevó a cabo con absoluta libertad, sin que en ningún momento se registrara la presencia de elementos de Seguridad Pública, lo que dejó en evidencia la falta de vigilancia en la zona.

SLP

Redacción

El robo ocurrió la madrugada del 5 de septiembre en la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con 18 de Marzo, sin presencia policiaca

