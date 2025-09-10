Video | Captan robo en "Enchingaquil" de avenida Cuauhtémoc

En la madrugada del pasado 5 de septiembre, el local de comida rápida "Enchingaquil", ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con 18 de Marzo, en la colonia Vista Hermosa, fue víctima de un robo perpetrado con total impunidad.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 04:30 de la mañana un hombre ingresó sin obstáculos al establecimiento, situado dentro de una plaza comercial, y sustrajo diversos objetos de valor.

El atraco se llevó a cabo con absoluta libertad, sin que en ningún momento se registrara la presencia de elementos de Seguridad Pública, lo que dejó en evidencia la falta de vigilancia en la zona.

Asaltan el local de comida "Enchingaquil"



La madrugada del 5 de septiembre, un hombre ingresó sin obstáculos al establecimiento ubicado en Cuauhtémoc casi esquina con 18 de Marzo, colonia Vista Hermosa, y se llevó varios objetos de valor.



El atraco ocurrió con total... pic.twitter.com/GGBRNrg1BR — Pulso Online (@pulso_mx) September 10, 2025

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí