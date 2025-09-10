Video | Captan robo en "Enchingaquil" de avenida Cuauhtémoc
El robo ocurrió la madrugada del 5 de septiembre en la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con 18 de Marzo, sin presencia policiaca
En la madrugada del pasado 5 de septiembre, el local de comida rápida "Enchingaquil", ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con 18 de Marzo, en la colonia Vista Hermosa, fue víctima de un robo perpetrado con total impunidad.
De acuerdo con los reportes, alrededor de las 04:30 de la mañana un hombre ingresó sin obstáculos al establecimiento, situado dentro de una plaza comercial, y sustrajo diversos objetos de valor.
El atraco se llevó a cabo con absoluta libertad, sin que en ningún momento se registrara la presencia de elementos de Seguridad Pública, lo que dejó en evidencia la falta de vigilancia en la zona.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Video | Captan robo en "Enchingaquil" de avenida Cuauhtémoc
Redacción
El robo ocurrió la madrugada del 5 de septiembre en la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con 18 de Marzo, sin presencia policiaca
Joven pierde la vida tras ser arrastrado por corriente de agua
Redacción
Cursaba la licenciatura en Biología en la Enesmapo
Aparatoso choque de tráilers en la Zona Ind.
Redacción
No se cedieron el paso y así impactaron en el Eje 140 y avenida CFE