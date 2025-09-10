Atrapan a ladrón que robó licor de un OXXO

Un sujeto que pertendió robar botellas de licor de un OXXO de la colonia Constituyentes, fue detenido por agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que acudieron luego de recibir el reporte. Se le adjudican al menos 40 asaltos a tiendas de conveniencia, en especial a de esa cadena comercial.

Los agentes de Guardia Municipal realizaban recorridos de prevención al sur de la ciudad, cuando fueron informados de un robo a comercio, solicitando su intervención en la avenida Constitución esquina con la calle Simón Díaz de la colonia Constituyentes primera sección.

En el lugar se entrevistaron con personal de la tienda OXXO, quienes informaron que momentos antes un hombre había ingresado y pidió dos botellas de licor, fue al momento de cobrarle que el hombre sacó de la mochila que portaba un cuchillo y amenazó a la cajera con hacerle daño, huyendo en ese momento de la tienda.

Los oficiales municipales obtuvieron las características físicas y de vestimenta del señalado e inmediatamente comenzaron un dispositivo de búsqueda y localización en la zona, siendo en la calle Monte de las Cruces de la colonia Colorines, que vieron a un hombre que correspondía con las señas referidas.

Al hacer contacto con él, le indicaron lo sucedido y luego de una revisión preventiva de seguridad, le fueron encontradas, en la mochila que portaba dos botellas una de whisky Buchanan’s de 750 mililitros y una botella de tequila Cabrito de 950 mililitros.

El señalado fue trasladado al comercio donde fue identificado plenamente por el personal, indicando querer proceder legalmente, por lo que se procedió a la lectura de derechos que le asisten como persona en detención a quien dijo llamarse Daniel “N” de 21 años.

Posteriormente, el asegurado fue trasladado al área de Justicia Cívica para una certificación médica y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se deslindarán responsabilidades.

En investigaciones preliminares, se estableció que el individuo está identificado en al menos 40 asaltos a diversos comercios, especialmente tiendas OXXO de la zona urbana.