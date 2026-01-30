Video | Reportan asalto en sucursal de Sex Shop Venus
Varios sujetos lograron llevarse dinero y mercancía diversa
La noche de jueves fue reportado el asalto a un establecimiento de lencería y juguetes sexuales, donde varios sujetos lograron llevarse un botín, hasta ahora desconocido.
De acuerdo con el reporte no oficial, los hechos se habrían registrado en una de las sucursales de la Sex Shop Venus, pero no está claro si es en Salvador Nava, en la colonia El Paseo o en la tienda de Himalaya, en Lomas tercera sección.
En varios videos de seguridad, se observa a varios hombres que amenazan a un empleado y logran llevarse efectivo y mercancía. Luego, huyeron en un vehículo rojo.
No hay información oficial del suceso.
