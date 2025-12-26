logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Fotogalería

NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Volcadura en lateral de la 57 deja un lesionado

El accidente ocurrió la noche del jueves, a la altura de la avenida Gálvez

Por Redacción

Diciembre 26, 2025 09:06 a.m.
A
Volcadura en lateral de la 57 deja un lesionado

Un accidente aparatoso dejó una persona lesionada la noche del jueves en la lateral de la carretera 57, a la altura de la avenida Gálvez.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió después de las 22:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Nissan blanco circulaba a exceso de velocidad sobre la lateral de la vialidad. Al pasar el semáforo peatonal de la avenida Dalias, el vehículo perdió el control, se impactó contra un poste metálico de alumbrado público y posteriormente volcó, quedando con las llantas hacia arriba.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes trasladaron a una persona a un hospital para su valoración y atención médica, así como autoridades municipales para asegurar la zona.

Elementos periciales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Menor grave tras volcadura de taxi

Un taxi volcó tras un choque por alcance; un menor fue trasladado en estado grave.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Identifican a mujer hallada sin vida en arroyo de Lomas del Yuejat
Identifican a mujer hallada sin vida en arroyo de Lomas del Yuejat

Identifican a mujer hallada sin vida en arroyo de Lomas del Yuejat

SLP

Huasteca Hoy

Fiscalía confirma muerte accidental por ahogamiento

Joven de 18 años desaparece en el río Valles
Joven de 18 años desaparece en el río Valles

Joven de 18 años desaparece en el río Valles

SLP

Huasteca Hoy

Cayó a una poza mientras pescaba; búsqueda fue suspendida por la noche

Hallan sin vida a interno del penal de Ciudad Valles
Hallan sin vida a interno del penal de Ciudad Valles

Hallan sin vida a interno del penal de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

El hombre, acusado de delitos ligados al crimen organizado, fue encontrado en su celda durante un recorrido de custodia

Volcadura en lateral de la 57 deja un lesionado
Volcadura en lateral de la 57 deja un lesionado

Volcadura en lateral de la 57 deja un lesionado

SLP

Redacción

El accidente ocurrió la noche del jueves, a la altura de la avenida Gálvez