Volcadura en lateral de la 57 deja un lesionado

Un accidente aparatoso dejó una persona lesionada la noche del jueves en la lateral de la carretera 57, a la altura de la avenida Gálvez.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió después de las 22:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Nissan blanco circulaba a exceso de velocidad sobre la lateral de la vialidad. Al pasar el semáforo peatonal de la avenida Dalias, el vehículo perdió el control, se impactó contra un poste metálico de alumbrado público y posteriormente volcó, quedando con las llantas hacia arriba.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes trasladaron a una persona a un hospital para su valoración y atención médica, así como autoridades municipales para asegurar la zona.

Elementos periciales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

