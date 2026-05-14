Dos jóvenes quedan atrapados tras choque en Valles

CIUDAD VALLES.- Dos jóvenes resultaron lesionados luego de que el automóvil en el que viajaban se impactara contra un autobús urbano sobre el Libramiento Poniente, frente al Parque Industrial de Valles.

El accidente ocurrió en el kilómetro 5, cuando María Fernanda Rodríguez, de 26 años, y Roberto López, de 21, circulaban en un Nissan Tsuru blanco con dirección del Antiguo Basurero hacia el Centro Cultural.

De acuerdo con los primeros reportes, un autobús del servicio urbano se habría atravesado a su paso cuando su operador intentaba salir del libramiento para ingresar al Parque Industrial.

Tras el impacto, ambos jóvenes quedaron atrapados dentro del vehículo, por lo que fueron auxiliados por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, voluntarios y elementos de distintas corporaciones de auxilio.

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Los lesionados fueron rescatados y trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de Protección Civil Municipal apoyaron con labores de abanderamiento, mientras que los vehículos quedaron bajo resguardo de la Guardia Nacional.