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Vuelca camioneta en Las Piedras; conductor resulta con lesiones leves

El accidente ocurrió la mañana de este jueves en el Arroyo de Las Vírgenes

Por Redacción

Abril 23, 2026 09:16 a.m.
A
Vuelca camioneta en Las Piedras; conductor resulta con lesiones leves

Una camioneta gris volcó la mañana de este jueves 23 de abril en la colonia Las Piedras, con saldo de un conductor con lesiones leves.

El percance se registró alrededor de las 08:00 horas en el cruce del Arroyo de Las Vírgenes y la calle Basalto, en el tramo con dirección de avenida Muñoz hacia Morales.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad terminó volcada tras el incidente; el conductor presentó golpes menores que no ameritaron traslado a un hospital.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para brindar atención y realizar las maniobras correspondientes. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del accidente.

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