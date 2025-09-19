logo pulso
PSL Logo

Ladrón es sorprendido robando en una casa

Por Redacción

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Ladrón es sorprendido robando en una casa

En una atención que se brindó a un reporte ciudadano, policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunto robo a casa habitación, acción que ocurrió en la colonia San Isidro.

En las líneas de atención directa se recibió una llamada, en la cual se solicitó que acudiera la autoridad a un domicilio de la calle Lanzagorta de la colonia mencionada, donde un individuo entró sin permiso del dueño. Agentes municipales se presentaron en el lugar donde fueron recibidos por el reportante, quien permitió que los oficiales ingresaran a su casa, ya que aún estaba el señalado en el interior.

Una vez dentro del inmueble, servidores públicos detectaron al reportado, mismo que dijo llamarse Félix “N” de 43 años, a quien le encontraron dos taladros, también propiedad del dueño de la casa, quien pidió proceder legalmente en su contra.

Enseguida se le hizo saber que sería detenido por presunto robo a casa habitación, además le informaron los derechos que le asisten. El infractor se trasladó a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, para después seguir con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado, donde se puso a disposición.

