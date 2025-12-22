logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASMADOS!

Fotogalería

¡ENTUSIASMADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

36 detenidos y droga asegurada en operativos de la Guardia Civil Estatal

En 24 horas también se recuperaron vehículos robados y se decomisaron ponchallantas y diversas sustancias ilícitas

Por Redacción

Diciembre 22, 2025 09:25 a.m.
A
36 detenidos y droga asegurada en operativos de la Guardia Civil Estatal

La Guardia Civil Estatal informó la detención de 36 personas en las últimas 24 horas, como resultado de distintos operativos desplegados en el estado para atender hechos delictivos y reforzar las labores de prevención.

De acuerdo con el balance correspondiente al lunes 22 de diciembre, además de las detenciones se logró la recuperación de seis unidades con reporte de robo, así como el aseguramiento de 160 dosis de cristal, 888.1 gramos de marihuana, 10 dosis de cocaína y 60 ponchallantas.

Las acciones derivaron de recorridos de vigilancia, operativos preventivos y atención directa a reportes ciudadanos en diferentes puntos de la entidad. Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento legal.

La corporación reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier hecho delictivo a través del 911 en caso de emergencia o del 089 para denuncia anónima, al señalar que la información ciudadana es clave para las tareas de seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

36 detenidos y droga asegurada en operativos de la Guardia Civil Estatal
36 detenidos y droga asegurada en operativos de la Guardia Civil Estatal

36 detenidos y droga asegurada en operativos de la Guardia Civil Estatal

SLP

Redacción

En 24 horas también se recuperaron vehículos robados y se decomisaron ponchallantas y diversas sustancias ilícitas

Heladas y lluvias activan alerta por frente frío 23 en San Luis Potosí
Heladas y lluvias activan alerta por frente frío 23 en San Luis Potosí

Heladas y lluvias activan alerta por frente frío 23 en San Luis Potosí

SLP

Redacción

Protección Civil advierte bajas temperaturas en Altiplano y zona Centro, y tormentas matutinas en la Huasteca

Huachinango, lo más pedido para la cena de Navidad
Huachinango, lo más pedido para la cena de Navidad

Huachinango, lo más pedido para la cena de Navidad

SLP

Martín Rodríguez

Se diversifican las opciones de cena para la celebración

Parir tras las rejas
Parir tras las rejas

Parir tras las rejas

SLP

Nallely González

La Violencia Obstétrica como condena doble de las mujeres en prisión