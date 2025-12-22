36 detenidos y droga asegurada en operativos de la Guardia Civil Estatal

La Guardia Civil Estatal informó la detención de 36 personas en las últimas 24 horas, como resultado de distintos operativos desplegados en el estado para atender hechos delictivos y reforzar las labores de prevención.

De acuerdo con el balance correspondiente al lunes 22 de diciembre, además de las detenciones se logró la recuperación de seis unidades con reporte de robo, así como el aseguramiento de 160 dosis de cristal, 888.1 gramos de marihuana, 10 dosis de cocaína y 60 ponchallantas.

Las acciones derivaron de recorridos de vigilancia, operativos preventivos y atención directa a reportes ciudadanos en diferentes puntos de la entidad. Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento legal.

La corporación reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier hecho delictivo a través del 911 en caso de emergencia o del 089 para denuncia anónima, al señalar que la información ciudadana es clave para las tareas de seguridad.

