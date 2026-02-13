logo pulso
80 empresas japonesas operan en SLP: Sedeco

Confirmo que mantienen la oficina de enlace en Asia

Por Redacción

Febrero 13, 2026 11:14 a.m.
80 empresas japonesas operan en SLP: Sedeco

Alrededor de 80 empresas japonesas operan actualmente en San Luis Potosí, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, durante una reunión con integrantes de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México en la entidad.

El funcionario detalló que la presencia de capital nipón se concentra principalmente en el corredor industrial del Bajío, donde se ubican compañías del sector automotriz, manufacturero y de autopartes.

En el encuentro participaron representantes del sector empresarial japonés, así como autoridades consulares, con quienes se revisaron condiciones de inversión, coordinación institucional y mecanismos de acompañamiento para empresas instaladas en el estado.

De acuerdo con la información presentada, San Luis Potosí cuenta con una oficina de representación en Japón, desde donde se han realizado seminarios de promoción económica, reuniones con la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO) y acercamientos con cámaras empresariales y organismos financieros.

Sedeco señaló que el objetivo es mantener una promoción constante en el mercado asiático y facilitar la llegada de nuevas inversiones, así como fortalecer la relación con las compañías que ya operan en territorio potosino.

