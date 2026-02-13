80 empresas japonesas operan en SLP: Sedeco
Confirmo que mantienen la oficina de enlace en Asia
Alrededor de 80 empresas japonesas operan actualmente en San Luis Potosí, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, durante una reunión con integrantes de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México en la entidad.
El funcionario detalló que la presencia de capital nipón se concentra principalmente en el corredor industrial del Bajío, donde se ubican compañías del sector automotriz, manufacturero y de autopartes.
En el encuentro participaron representantes del sector empresarial japonés, así como autoridades consulares, con quienes se revisaron condiciones de inversión, coordinación institucional y mecanismos de acompañamiento para empresas instaladas en el estado.
De acuerdo con la información presentada, San Luis Potosí cuenta con una oficina de representación en Japón, desde donde se han realizado seminarios de promoción económica, reuniones con la Organización Japonesa de Comercio Exterior (JETRO) y acercamientos con cámaras empresariales y organismos financieros.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Inician Gallardo y empresarios de SLP gira en Japón
Miembros de la iniciativa privada potosina conocieron a sus pares de JETRO
Sedeco señaló que el objetivo es mantener una promoción constante en el mercado asiático y facilitar la llegada de nuevas inversiones, así como fortalecer la relación con las compañías que ya operan en territorio potosino.
no te pierdas estas noticias
80 empresas japonesas operan en SLP: Sedeco
Redacción
Confirmo que mantienen la oficina de enlace en Asia
Neblina cubre la capital; activan alerta por Frente Frío 34
Redacción
Protección Civil emite recomendaciones ante bajas temperaturas y rachas fuertes de viento
Unidad y fortaleza sindical: Secciones mineras de SLP y Querétaro reciben a Napoleón Gómez Urrutia en multitudinaria asamblea estatal
Pulso Online
La asamblea estatal reunió a trabajadores de San Luis Potosí y Querétaro para respaldar al líder sindical.