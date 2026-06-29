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"A H. Serrano no le importa San Luis Potosí"

Por Martín Rodríguez

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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"A H. Serrano no le importa San Luis Potosí"
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      El diputado utilizado para la generación de la ley que criminaliza la libertad de expresión utilizada a través de plataformas de Inteligencia Artificial, viene de un escenario muy raro en el que ni siquiera es de San Luis Potosí, no le importa San Luis Potosí y viene a inquietar la paz social y probablemente a pegar directo en el escenario de confianza en la seguridad jurídica y el estado de derecho, lo que impacta directamente en la confianza hasta para invertir y generar empleos, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP), Héctor D´Argence Villegas.

      Precisó que se trata de una reforma sectaria, que de ser el principio de otras restricciones sociales, no tarda en convertir al estado en una dictadura, si se considera que dañaría la estabilidad económica, política y social.

      Aseguró que bajar la iniciativa permitiría recuperar ciertos índices de credibilidad.

      Por otra parte, advirtió que el Poder Judicial debe ser muy prudente y por lo menos no demostrar lealtad al acordeón que eligió algunos, porque si cunde el mal ejemplo, viene una situación muy compleja a nivel nacional, porque entonces se habrá anulado uno de los derechos que fueron los principalmente afectados para el inicio de las dictaduras de Cuba y Venezuela, que es la libertad de expresión.

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