Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas

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Los usuarios con adeudos ante Interapas tienen hasta este martes 30 de junio para acceder a descuentos del programa "Ponte al día con Interapas" o tramitar contratos sin costo en viviendas que ya cuenten con infraestructura instalada.

El beneficio aplica para cuentas domésticas y comerciales, cuyos usuarios pueden consultar el monto de descuento en el sitio sindeuda.interapas.mx, con el número de cuenta y código de verificación incluidos en el recibo.

Desde esa plataforma se puede revisar el saldo actualizado y continuar el proceso de regularización. El pago también puede realizarse mediante la aplicación InterAppas Móvil.

Para cuentas industriales, el trámite debe realizarse directamente en la oficina matriz de Interapas, ubicada en avenida de los Pintores número 3, en la colonia Los Filtros, con atención hasta las 6:00 de la tarde.

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El organismo informó que, una vez vencido el plazo, concluirán los incentivos fiscales vigentes para ponerse al corriente o formalizar contratos sin costo.