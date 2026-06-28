Sigue crisis por falla de El Realito

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La sexta interrupción del sistema El Realito en lo que va de 2026 cumplió este domingo su segundo día consecutivo, por lo que Interapas mantiene activo un operativo para reducir las afectaciones en las colonias que dependen de esa fuente de abastecimiento.

El organismo informó que continúa operando los pozos de reserva Hostal, Unidad Administrativa Municipal y la zona Termal, además de mantener en funcionamiento los rebombeos para fortalecer el envío de agua a través de la red.

Como parte del protocolo de atención, también permanecen en circulación camiones cisterna para abastecer a las zonas donde el suministro ha resultado afectado por la interrupción.

Interapas indicó que estas acciones continuarán hasta que se restablezca el servicio proveniente de El Realito.

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Los usuarios que requieran apoyo pueden solicitar el servicio de pipas o reportar incidencias a través de la línea Acuatel o de los canales oficiales del organismo.