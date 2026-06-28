logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Fotogalería

¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sigue crisis por falla de El Realito

Interapas mantiene operativo emergente ante el segundo día consecutivo sin suministro del acueducto

Por Redacción

Junio 28, 2026 02:51 p.m.
A
Sigue crisis por falla de El Realito
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La sexta interrupción del sistema El Realito en lo que va de 2026 cumplió este domingo su segundo día consecutivo, por lo que Interapas mantiene activo un operativo para reducir las afectaciones en las colonias que dependen de esa fuente de abastecimiento.

      El organismo informó que continúa operando los pozos de reserva Hostal, Unidad Administrativa Municipal y la zona Termal, además de mantener en funcionamiento los rebombeos para fortalecer el envío de agua a través de la red.

      Como parte del protocolo de atención, también permanecen en circulación camiones cisterna para abastecer a las zonas donde el suministro ha resultado afectado por la interrupción.

      Interapas indicó que estas acciones continuarán hasta que se restablezca el servicio proveniente de El Realito.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los usuarios que requieran apoyo pueden solicitar el servicio de pipas o reportar incidencias a través de la línea Acuatel o de los canales oficiales del organismo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sigue crisis por falla de El Realito
      Sigue crisis por falla de El Realito

      Sigue crisis por falla de El Realito

      SLP

      Redacción

      Interapas mantiene operativo emergente ante el segundo día consecutivo sin suministro del acueducto

      Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas
      Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas

      Se agota plazo para regularizar adeudos con Interapas

      SLP

      Redacción

      Los descuentos y contratos sin costo estarán disponibles solo hasta este martes 30 de junio

      UASLP valora eliminar carreras por baja demanda
      UASLP valora eliminar carreras por baja demanda

      UASLP valora eliminar carreras por baja demanda

      SLP

      Rubén Pacheco

      Busca redirigir recursos hacia planes de estudio con mayor demanda y enfoque técnico.

      Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP
      Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP

      Advierten crisis por falta de medicinas en hospitales de SLP

      SLP

      Rolando Morales

      Proyectos comunitarios intentan paliar la escasez, pero no son suficientes ante la demanda creciente.