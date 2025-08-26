logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

A la baja homicidios culposos por los accidentes viales

Por Rubén Pacheco

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
A la baja homicidios culposos por los accidentes viales

En siete meses transcurridos del 2025, las investigaciones penales por homicidio culposo en accidentes de tránsito disminuyeron 5 por ciento, sin embargo, las lesiones en las mismas condiciones aumentaron 3 por ciento. Todo ello, en comparación con el mismo período del 2024.

De acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la comparativa del 2024 se investigaron 194 causas penales de homicidio culposo en accidente de tránsito; y 423 por lesiones culposas en accidente de tránsito.

En tanto, al cotejar la información con el 2025, se registraron 185 asuntos penales por homicidios culposos, así como 437 carpetas de investigación por lesiones en accidente de tránsito.

Es decir, mientras se suscitaron nueve investigaciones menos por las muertes en hechos viales, equivalente a un decremento del 5 por ciento, hubo 14 indagatorias más por lesionados en tales incidentes, es decir, un aumento del 3 por ciento 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El pasado 9 de junio, se reportó la muerte de dos personas durante un fuerte accidente sobre la carretera a Ríoverde, frente al parque industrial Colinas del Parque, en las inmediaciones de Ciudad Satélite.

“Las lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas económicas considerables para las personas, sus familias y los países en su conjunto. Esas pérdidas se deben a los costos del tratamiento y a la pérdida en términos de productividad de las personas”, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey
Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey

Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey

SLP

Martín Rodríguez

Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección
Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección

Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección

SLP

Rolando Morales

Uso de fracking incluye a San Luis Potosí
Uso de fracking incluye a San Luis Potosí

Uso de fracking incluye a San Luis Potosí

SLP

Rolando Morales

Zonas indígenas se explotarían en sus yacimientos no convencionales

Problemas en la 57 cuestan una millonada
Problemas en la 57 cuestan una millonada

Problemas en la 57 cuestan una millonada

SLP

Martín Rodríguez

Transportistas denuncian que delito y fallas en la carretera impactan ingresos de empresas