A la baja homicidios culposos por los accidentes viales

En siete meses transcurridos del 2025, las investigaciones penales por homicidio culposo en accidentes de tránsito disminuyeron 5 por ciento, sin embargo, las lesiones en las mismas condiciones aumentaron 3 por ciento. Todo ello, en comparación con el mismo período del 2024.

De acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la comparativa del 2024 se investigaron 194 causas penales de homicidio culposo en accidente de tránsito; y 423 por lesiones culposas en accidente de tránsito.

En tanto, al cotejar la información con el 2025, se registraron 185 asuntos penales por homicidios culposos, así como 437 carpetas de investigación por lesiones en accidente de tránsito.

Es decir, mientras se suscitaron nueve investigaciones menos por las muertes en hechos viales, equivalente a un decremento del 5 por ciento, hubo 14 indagatorias más por lesionados en tales incidentes, es decir, un aumento del 3 por ciento

El pasado 9 de junio, se reportó la muerte de dos personas durante un fuerte accidente sobre la carretera a Ríoverde, frente al parque industrial Colinas del Parque, en las inmediaciones de Ciudad Satélite.

“Las lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas económicas considerables para las personas, sus familias y los países en su conjunto. Esas pérdidas se deben a los costos del tratamiento y a la pérdida en términos de productividad de las personas”, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS.