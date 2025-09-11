A la baja, producción y exportación de autos

En lo que va del 2025, tanto la producción y exportación de vehículos ligeros de BMW y General Motors (GM), ambos con presencia en San Luis Potosí, mantienen una tendencia a la baja a comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según, los datos del más reciente reporte de resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, de enero a agosto, BMW registró un acumulado de 12 mil 366 vehículos ligeros vendidos en el público del mercado interno, lo que implica un incremento anual del 11.9 por ciento con respecto al mismo periodo del 2024.

En el caso de GM, su acumulado de ventas al público en el mercado interno de vehículo ligeros asciende a las 127 mil 521 unidades, 5.5 por ciento menos que en el periodo de enero a agosto del año pasado.

Para el apartado de la producción total de vehículos ligeros, BMW alcanzó las 60 mil 806 unidades en lo que va del año, lo que implica una disminución anual del 9.2 por ciento, mientras que GM registró un acumulado anual de 576 mil 557 unidades producidas, lo que representa apenas un crecimiento del 1.8 por ciento con respecto al 2024.

