logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REINA DE COVADONGA

Fotogalería

REINA DE COVADONGA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡GRANDES AMIGOS!

ENCUENTRO DE EX ALUMNOS DE LA FACA

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Entre los amigos y compañeros de estudios, volverse a encontrar fue una experiencia plena de alegría.

Ellos, integran la generación 85-90 de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP.

El convivio se efectúo en el hogar de Pepe García Siller, donde compartieron emocionados múltiples anécdotas y experiencias.

Con anticipación, los anfitriones prepararon los detalles del encuentro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así, el grupo de amigos, como en su época de clases, recordaron las etapas de su vida que vivieron juntos, con enormes sonrisas.

El estupendo ambiente, se prolongó con gran armonía y optimismo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

REINA DE COVADONGA
REINA DE COVADONGA

REINA DE COVADONGA

SLP

Maru Bustos

FUE ELEGIDA POR SUERTE EN LA ROMERÍA

¡GRANDES AMIGOS!
¡GRANDES AMIGOS!

¡GRANDES AMIGOS!

SLP

Maru Bustos

ENCUENTRO DE EX ALUMNOS DE LA FACA

AYER HOY MAÑANA
AYER HOY MAÑANA

AYER HOY MAÑANA

SLP

Alicia Villasuso

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL
FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

SLP

Maru Bustos

COMPARTEN FELICIDAD EN UNA CÁLIDA RECEPCIÓN