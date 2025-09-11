¡GRANDES AMIGOS!

Entre los amigos y compañeros de estudios, volverse a encontrar fue una experiencia plena de alegría.

Ellos, integran la generación 85-90 de la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP.

El convivio se efectúo en el hogar de Pepe García Siller, donde compartieron emocionados múltiples anécdotas y experiencias.

Con anticipación, los anfitriones prepararon los detalles del encuentro.

Así, el grupo de amigos, como en su época de clases, recordaron las etapas de su vida que vivieron juntos, con enormes sonrisas.

El estupendo ambiente, se prolongó con gran armonía y optimismo.