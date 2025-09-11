logo pulso
Exgobernador de Nayarit, culpable de falsificación

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
Exgobernador de Nayarit, culpable de falsificación

Ciudad de México.- El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue encontrado culpable del delito de falsificación de documentos en su modalidad de uso de documento falso, por lo que se espera que este 11 de septiembre el juez que lleva el caso le imponga la sentencia correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que el juez dictó el fallo condenatorio este martes y que el proceso judicial contra Sandoval tiene que ver con la forma en que se apoderó de algunos predios que forman parte del rancho “El Sueño”, en la comunidad de Aután, municipio de San Blas.

Durante la audiencia en que se le declaró culpable, el exmandatario compareció por videoconferencia desde el penal federal de El Rincón, en Tepic, donde permanece desde 2021 en prisión preventiva por estar vinculado a otros tres procesos, dos de ellos del fuero común y otro de orden federal por presunto “lavado” de dinero.

Según las indagatorias por el despojo de los predios en San Blas, en 2012, ya en funciones de gobernador, Sandoval Castañeda falsificó la firma del propietario anterior para adjudicarse las parcelas y en 2015 fue registrado como ejidatario de Aután, aunque las autoridades ejidales han declarado que nunca compareció a las asambleas.

En noviembre de 2012, Roberto Sandoval invitó a los medios de comunicación de Nayarit a conocer “El Sueño”. 

