Abren Ventanilla de Atención a Migrantes
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El Ayuntamiento de San Luis Potosí formalizó el funcionamiento de la Ventanilla de Atención Integral a Migrantes y estableció un protocolo para orientar, canalizar y dar seguimiento a personas en situación de movilidad, así como a potosinos en retorno.
El documento pública en el Periódico Oficial del Estado (POE), fechado el 1 de junio de 2026 y publicado en edición extraordinaria el pasado martes 8 de septiembre, establece las atribuciones de la ventanilla y fija un procedimiento de siete etapas para la atención de los casos, desde la recepción de la solicitud y la identificación de necesidades, hasta el seguimiento de las gestiones y la elaboración de reportes mensuales.
Entre los aspectos que destacan en los formatos de seguimiento de la dependencia se encuentran los apoyos humanitarios para personas migrantes, que incluyen la gestión de ayuda alimentaria para integrantes de la comunidad de origen haitiano ante la
Secretaría de Bienestar Municipal. El manual también contempla gestiones ante Servicios Municipales para realizar trámites e inhumaciones en el Panteón Municipal El Saucito cuando se trate de casos vulnerables, como el fallecimiento de un bebé de una pareja de origen haitiano.
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El protocolo establece que la Ventanilla de Atención a Migrantes, ubicada en el Palacio Municipal de la Zona Centro, tiene como funciones principales brindar orientación, canalizar solicitudes, vincular a las personas con instituciones y dar seguimiento a los casos. Sin embargo, se precisa que la oficina municipal no tiene facultades para expedir documentos ni resolver procedimientos migratorios, debido a que esas atribuciones corresponden exclusivamente a las autoridades federales.
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